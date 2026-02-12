Docentes y funcionarios provinciales mantuvieron este miércoles el segundo encuentro paritario en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en el marco de la discusión salarial para el inicio del ciclo lectivo 2026. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

Tras el encuentro, los representantes gremiales de Amsafe y Sadop expresaron un fuerte malestar y advirtieron que, si no hay una propuesta salarial concreta, las clases no comenzarán el 2 de marzo.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, cuestionó la postura del Ejecutivo y sostuvo que el Gobierno “ratificó una política unilateral” que generó, según afirmó, un desfasaje del 33% en los salarios. En ese sentido, reclamó una recomposición inmediata de ese porcentaje y la incorporación de una cláusula gatillo que permita actualizar los sueldos frente a la inflación.

Además, los gremios plantearon otros reclamos vinculados a condiciones laborales, entre ellos que los jubilados no cobren los aumentos con 60 días de demora, la suspensión del aporte solidario, y la realización de traslados y concursos pendientes.

Alonso también señaló que los docentes se sienten perjudicados por la pérdida del poder adquisitivo y cuestionó el sistema de premios por asistencia, al considerar que obliga a trabajar incluso en situaciones de enfermedad.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, aseguró que existe voluntad de continuar el diálogo y sostuvo que el Gobierno está dispuesto a reunirse las veces que sea necesario para alcanzar un acuerdo.

El funcionario defendió además las políticas implementadas en el área educativa, como mejoras en infraestructura escolar, mayor regularidad en la presencia docente y avances pedagógicos a través del plan Raíz y nuevos protocolos para el uso de celulares en las aulas.

En este contexto, Goity reconoció el impacto de la situación económica nacional y la caída del poder adquisitivo, al señalar que se trata de un problema que afecta a todos los trabajadores del país.

La negociación continuará la próxima semana, en una instancia clave para definir si el ciclo lectivo comenzará con normalidad o con medidas de fuerza.