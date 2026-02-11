La NBA celebrará este fin de semana una nueva edición del tradicional Juego de las Estrellas en el moderno Intuit Dome, ubicado en Inglewood, California. La gran novedad de 2026 es el cambio de formato, pensado para darle mayor competitividad y atractivo al espectáculo.

A diferencia de temporadas anteriores, el evento contará con tres equipos en lugar de dos. Dos estarán conformados por jugadores estadounidenses y el tercero reunirá exclusivamente a figuras internacionales.

Uno de los conjuntos norteamericanos será USA Stars, integrado por referentes históricos y actuales de la liga como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, entre otros nombres de peso.

El segundo equipo de Estados Unidos, denominado USA Stripes, estará compuesto por jóvenes destacados de la competencia, como Anthony Edwards, Devin Booker y Jalen Johnson, representantes de la nueva generación.

Por su parte, el combinado World reunirá a las principales estrellas extranjeras de la liga, entre ellas Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić y Victor Wembanyama. La creación de este equipo busca potenciar la representación global de la NBA y generar una competencia directa frente a las figuras estadounidenses.

Cómo se jugará el All Star 2026

El nuevo formato contempla una fase Round Robin entre los tres equipos. Se disputarán partidos de 12 minutos y se confeccionará una tabla general en la que se sumarán los puntos obtenidos y la diferencia de tantos.

Al finalizar los tres encuentros iniciales, los dos mejores ubicados avanzarán al Championship Game, que definirá al campeón del All Star 2026 en un cuarto y último partido.

La selección de los jugadores se realizó bajo el mismo criterio tradicional: 12 representantes de la Conferencia Este y 12 de la Oeste. Luego, fueron redistribuidos en tres equipos de ocho integrantes cada uno.

Con esta modalidad, la NBA apuesta a renovar uno de sus eventos más emblemáticos y reforzar el atractivo internacional de una liga cada vez más global.