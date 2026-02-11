La derrota ante Tigre en el Monumental dejó más que preocupación en River Plate. El equipo de Marcelo Gallardo no logra encontrar regularidad en ataque y la falta de eficacia en el área rival comienza a pesar en el arranque del Torneo Apertura 2026.

Hasta el momento, el conjunto millonario convirtió apenas cuatro goles en el campeonato y ninguno fue obra de un delantero. Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Lautaro Rivero fueron los responsables de inflar la red, mientras que los atacantes atraviesan un momento de sequía que inquieta al cuerpo técnico.

En este contexto, Gallardo analiza convocar al juvenil Joaquín Freitas para el compromiso del jueves frente a Argentinos Juniors. El delantero de 19 años viene de marcar un doblete ante Talleres en el Torneo de Reserva y no fue incluido en la lista de esa categoría para el próximo encuentro, un indicio que alimenta la posibilidad de su presencia en Primera.

La situación se agravó además por el bajo rendimiento de Maximiliano Salas y Facundo Colidio, sumado a la lesión de Sebastián Driussi, que redujo las alternativas ofensivas. Ante ese panorama, el entrenador podría apostar por la frescura y el presente del joven atacante.

Freitas ya tuvo su estreno en la máxima categoría el año pasado, cuando ingresó desde el banco ante Vélez por la última fecha del Torneo Clausura y disputó 16 minutos. En Reserva, consolidó su lugar con números sólidos: nueve goles y tres asistencias en 31 partidos, destacándose como un centrodelantero con movilidad y capacidad asociativa.

En un equipo que necesita recuperar confianza en el área rival, la posible convocatoria del juvenil aparece como una alternativa concreta para intentar revertir el presente ofensivo.