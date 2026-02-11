Freitas asoma en River por la sequía ofensiva

La falta de gol en el inicio del torneo obliga a Gallardo a mirar a la Reserva. Joaquín Freitas podría ser citado ante Argentinos Juniors.
 
Deportes11/02/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La derrota ante Tigre en el Monumental dejó más que preocupación en River Plate. El equipo de Marcelo Gallardo no logra encontrar regularidad en ataque y la falta de eficacia en el área rival comienza a pesar en el arranque del Torneo Apertura 2026.

Hasta el momento, el conjunto millonario convirtió apenas cuatro goles en el campeonato y ninguno fue obra de un delantero. Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Lautaro Rivero fueron los responsables de inflar la red, mientras que los atacantes atraviesan un momento de sequía que inquieta al cuerpo técnico.

GettyImages-2259870101-3700x2694Gallardo quedó sin margen tras la caída ante Tigre

En este contexto, Gallardo analiza convocar al juvenil Joaquín Freitas para el compromiso del jueves frente a Argentinos Juniors. El delantero de 19 años viene de marcar un doblete ante Talleres en el Torneo de Reserva y no fue incluido en la lista de esa categoría para el próximo encuentro, un indicio que alimenta la posibilidad de su presencia en Primera.

La situación se agravó además por el bajo rendimiento de Maximiliano Salas y Facundo Colidio, sumado a la lesión de Sebastián Driussi, que redujo las alternativas ofensivas. Ante ese panorama, el entrenador podría apostar por la frescura y el presente del joven atacante.

Freitas ya tuvo su estreno en la máxima categoría el año pasado, cuando ingresó desde el banco ante Vélez por la última fecha del Torneo Clausura y disputó 16 minutos. En Reserva, consolidó su lugar con números sólidos: nueve goles y tres asistencias en 31 partidos, destacándose como un centrodelantero con movilidad y capacidad asociativa.

En un equipo que necesita recuperar confianza en el área rival, la posible convocatoria del juvenil aparece como una alternativa concreta para intentar revertir el presente ofensivo.

Te puede interesar
gettyimages-2259773500

Araujo contó su batalla contra la depresión

GASTON PAROLA
Deportes11/02/2026
El capitán del Barcelona reapareció tras varios meses y habló con franqueza sobre el proceso personal que lo alejó de las canchas. “Necesité levantar la mano y pedir ayuda”, afirmó.
 
Lo más visto
Boletín de noticias