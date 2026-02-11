Un video que se viralizó en las últimas horas mostró a Leonel Miranda vendiendo un anillo de oro durante la madrugada en Villa Tranquila, en Dock Sud. El mediocampista, con pasado en Independiente y Racing Club, atraviesa un presente deportivo incierto y se encuentra sin club.

Según se escucha en las imágenes, el futbolista explicó que estaba “renegando” mientras espera definir su futuro profesional. También señaló que recibió ofertas, aunque todavía no logró concretar un nuevo contrato. “Que me dejen jugar seis meses en cualquier lado”, se lo oye decir en el registro que circuló en redes sociales.

La última vez que Miranda disputó un partido oficial fue a fines de septiembre de 2025, cuando vestía la camiseta de San Telmo en la Primera Nacional. En la primera parte de esa temporada también había tenido un breve paso por Banfield.

Formado en el Rojo, donde debutó en 2013, el volante supo construir una carrera con recorrido internacional en Estados Unidos y México, además de un ciclo destacado en Racing, institución en la que superó el centenar de partidos y obtuvo dos títulos.

El anillo que decidió vender, según comentó, había sido confeccionado durante aquella etapa en la Academia. Tras pesarlo, concretó la operación por 1.170 dólares.

La situación generó repercusión y volvió a poner en debate la realidad de muchos futbolistas que, al quedar sin contrato, deben buscar alternativas mientras intentan relanzar su carrera.