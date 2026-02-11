Choque entre motos dejó una mujer con TEC

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de Av. 50 y 51. La víctima fue asistida y derivada en código rojo.
Villa Cañás11/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un siniestro vial entre dos motocicletas se registró este miércoles alrededor de las 20:30 en la intersección de Avenida 50 y 51.

Según se informó, el aviso fue recibido a través de Bomberos Voluntarios, quienes alertaron sobre una colisión moto–moto en ese sector de la ciudad. Al arribar el móvil de emergencias, el personal asistió a una mujer de 49 años que presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC).

La paciente fue catalogada como código rojo, por lo que se procedió a su estabilización e inmovilización en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al Samco local para su evaluación médica.

Más tarde, y debido a la complejidad del cuadro, se dispuso su derivación a la ciudad de Venado Tuerto mediante un móvil pasivo del SIES 107.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades intervinientes.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-02-12 at 9.37.26 AM

Villa Cañás suma nueva maquinaria

SOFIA ZANOTTI
Villa Cañás12/02/2026
La Municipalidad de Villa Cañás incorporó una motoniveladora 0 kilómetro a su parque automotor, una inversión que apunta a fortalecer los servicios públicos y mejorar la infraestructura local.
 
Lo más visto
KI3PI3G6O5ENRJ6FIM7LU5S6ZA

Se frenó el pase de Cetré a Boca

GASTON PAROLA
Deportes11/02/2026
El delantero colombiano no superó la revisión médica y su transferencia quedó en suspenso. El club analiza los estudios antes de tomar una decisión.
Boletín de noticias