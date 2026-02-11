Un siniestro vial entre dos motocicletas se registró este miércoles alrededor de las 20:30 en la intersección de Avenida 50 y 51.

Según se informó, el aviso fue recibido a través de Bomberos Voluntarios, quienes alertaron sobre una colisión moto–moto en ese sector de la ciudad. Al arribar el móvil de emergencias, el personal asistió a una mujer de 49 años que presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC).

La paciente fue catalogada como código rojo, por lo que se procedió a su estabilización e inmovilización en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al Samco local para su evaluación médica.

Más tarde, y debido a la complejidad del cuadro, se dispuso su derivación a la ciudad de Venado Tuerto mediante un móvil pasivo del SIES 107.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades intervinientes.