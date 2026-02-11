Una mujer denunció que su hija de 14 años fue atacada por un joven identificado como integrante de la subcultura “therian”, mientras caminaban por una plaza céntrica de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

Según trascendió, el episodio ocurrió en el marco de un encuentro de personas vinculadas a esa corriente, cuyos miembros se identifican con animales como perros, gatos, zorros o lobos. En algunos casos utilizan máscaras y adoptan conductas asociadas a esos animales.

De acuerdo al relato de la madre, el joven se acercó a la adolescente sin mediar palabra y la mordió en el tobillo, provocándole una herida. La situación generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

Testigos señalaron que el agresor estaría atravesando lo que dentro de ese grupo se denomina “shift”, un estado en el que, según describen sus propios integrantes, adoptan comportamientos y reacciones más cercanas a los de un animal.

Tras el hecho, la familia radicó la denuncia correspondiente. No se informó oficialmente sobre la identidad del joven ni sobre eventuales medidas adoptadas por las autoridades.