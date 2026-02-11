En un escenario nacional marcado por la retracción de la obra pública y la caída del empleo, Santa Fe mostró un comportamiento distinto. Según un informe del Observatorio Laboral provincial, basado en datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 el empleo registrado en la construcción cayó 8,8 % en todo el país. En ese mismo período, la provincia creció 2,9 %.



En números concretos, mientras a nivel nacional se perdieron alrededor de 34.600 puestos formales, Santa Fe sumó 1.062 empleos directos, posicionándose como la jurisdicción que más trabajo generó en términos absolutos dentro del sector.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, explicó que 2024 fue un año complejo, con la construcción como uno de los rubros más afectados. En ese momento se registraron miles de suspensiones y una fuerte contracción del empleo tanto en la provincia como en el país.

Sin embargo, durante 2025 la tendencia comenzó a revertirse en territorio santafesino. Según indicó el funcionario, hacia el cierre del año el sector ya había recuperado el nivel de empleo que tenía en diciembre de 2023, algo que no ocurrió a nivel nacional, donde la actividad continúa por debajo de esos registros.



Desde el Gobierno provincial atribuyen el repunte a un plan de obra pública de gran magnitud, con inversiones estimadas en 500 millones de dólares durante 2024 y 1.500 millones en 2025. Esa dinámica, aseguran, permitió sostener empleo directo en obras en las 365 localidades de la provincia, además de generar impacto indirecto en múltiples rubros vinculados a la construcción.

En comparación, el país tocó su piso en el primer semestre de 2024, con niveles de empleo similares a los de la pandemia. Si bien hacia fines de 2025 hubo señales de estabilización, el total de trabajadores formales del sector ronda los 360.000, todavía por debajo del punto de partida.

El informe también señala que, de haber seguido la media nacional, Santa Fe podría haber perdido cerca de 5.000 puestos de trabajo privados registrados. Ese escenario, según el análisis oficial, fue evitado gracias al impulso provincial.

De cara a 2026, la Provincia apuesta a fortalecer la formalización laboral. Entre las medidas anunciadas se encuentra la posibilidad de que las empresas descuenten de Ingresos Brutos un monto equivalente a un Ripte —actualmente superior a 1,6 millones de pesos— por cada nuevo trabajador incorporado durante el año.

El objetivo, según expresó Báscolo, es consolidar el empleo formal y acompañar al sector productivo en un contexto económico todavía inestable a nivel nacional.