Una nueva protesta policial se desarrolló este martes en la ciudad de Rosario y en la capital provincial, con cortes de tránsito, sirenas y concentraciones frente a edificios oficiales. Se trata de la segunda manifestación en menos de una semana, impulsada por reclamos salariales y condiciones de trabajo.



En Rosario, efectivos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se concentraron frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, ubicada sobre avenida Ovidio Lagos. Allí se registró quema de cubiertas y un fuerte “sirenazo” por parte de los manifestantes. En paralelo, en la ciudad de Santa Fe, la protesta se trasladó a las inmediaciones de la Casa de Gobierno provincial.

Según se informó, los agentes —tanto en actividad como retirados— pertenecen principalmente a la Brigada Motorizada y al área de Orden Público. Entre los principales reclamos figuran un aumento salarial real y mejoras en las condiciones laborales.

Ante la situación, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR) dispuso un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendó evitar la zona afectada para circular.

En este contexto, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad, con retiro de arma y chaleco antibala. Además, aseguró que desde el Gobierno provincial se trabaja para dar respuesta a las necesidades del personal, junto a los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.

La protesta continúa generando tensión y se mantiene bajo seguimiento oficial, mientras se aguardan definiciones en el marco del conflicto.