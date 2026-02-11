El Liverpool FC cerró una de las operaciones más importantes del mercado al adquirir al joven zaguero Jérémy Jacquet, procedente del Stade Rennais FC. La cifra acordada alcanza los 60 millones de euros fijos más otros 10 en variables, lo que lo convierte en la séptima compra más cara en la historia del club de Anfield.

A pesar del acuerdo, el defensor continuará en Rennes hasta junio. La decisión responde a una cuestión contable: la dirigencia inglesa busca que el impacto económico del pase se registre en el próximo ejercicio financiero, evitando inconvenientes con el fair play de la Premier League.

Jacquet, nacido en Bondy, dio el salto definitivo en la última temporada tras acumular apenas 33 partidos en el primer equipo. Su crecimiento fue sostenido y llamó la atención de varios clubes europeos, aunque finalmente fue Liverpool quien avanzó con una propuesta concreta.

El entrenador del conjunto inglés, Arne Slot, destacó públicamente el perfil del jugador, alineado con la política deportiva del club: futbolistas jóvenes, con proyección y capacidad de adaptación tanto en el corto como en el largo plazo.

En cuanto a sus características, el central de 1,90 metro sobresale por su juego aéreo —con un alto porcentaje de duelos ganados esta temporada—, su firmeza en la marca y su buena salida con pase largo. Además, tiene facilidad para incorporarse al ataque cuando el equipo lo requiere.

Sin embargo, su historial médico genera cierta cautela. Durante su etapa formativa sufrió la enfermedad de Osgood-Schlatter y posteriormente atravesó problemas de menisco, cirugías de espalda y tobillo, además de una reciente lesión en el hombro en un encuentro ante el RC Lens. Su recuperación será clave para llegar en condiciones a la pretemporada.

En Liverpool proyectan que Jacquet forme parte del recambio generacional en la zaga, teniendo en cuenta que el contrato de Virgil van Dijk finaliza en 2027 y que existen situaciones contractuales abiertas como la de Ibrahima Konaté.

De esta manera, el club inglés apuesta fuerte por un defensor joven que, con pocos partidos en la élite, ya protagoniza una de las transferencias más resonantes del año.