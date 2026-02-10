El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), emitió un alerta y prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de una serie de alimentos importados.



Según se informó oficialmente, la decisión se tomó luego de constatar que los productos no cumplen con la normativa vigente, ya que no declaran en sus rótulos los registros correspondientes para productos importados, el nombre y domicilio de la razón social, ni la tabla de información nutricional, requisitos obligatorios establecidos en el Código Alimentario Argentino (artículos 155 y 6 bis).



En este marco, la ASSAL detalló los productos involucrados para alertar a la población y evitar su consumo:

Barrita cubierta sabor chocolate y leche , marca Junyi Bob Esponja, 48 g.

Lote 19/09/2025 – Vencimiento 18/09/2026. (Informe Lab. Nº 53161)

Pocky sabor durazno , marca Glico, 55 g.

Lote N09/05/2025 C92TSG – Validez 12 meses. (Informe Lab. Nº 53162)

Caramelos gomosos de jugo probiótico , marca Leda Xuetang, 95 g.

Lote 04/08/2025 F – Validez 12 meses. (Informe Lab. Nº 53163)

Gomitas de fruta con vitamina C , 95 g.

Lote 21/07/2025 F – Validez 12 meses. (Informe Lab. Nº 53164)

Galletas rellenas sabor leche , marca Junyi, 42 g.

Lote 16/09/2025 – Validez 12 meses. (Informe Lab. Nº 53165)

Galletas rellenas sabor frutilla , marca Junyi, 42 g.

Lote 16/09/2025 – Validez 12 meses. (Informe Lab. Nº 53166)

Galletas rellenas sabor chocolate , marca Junyi, 42 g.

Lote 16/09/2025 – Validez 12 meses. (Informe Lab. Nº 53167)

Piruleta de caramelo con forma de muñeca , marca Pokemón, 80 g.

Lote 08/09/2025 – Validez 18 meses. (Informe Lab. Nº 53168)

Vaso de galletas con salsa, marca Lotte Galleta, 25 g.

Lote 02/09/2025 – Validez 12 meses. (Informe Lab. Nº 53169)

Desde el organismo provincial recordaron que estos productos son considerados ilegales y solicitaron a la población no adquirirlos ni consumirlos. Además, instaron a los comercios a retirarlos de la venta de manera inmediata.