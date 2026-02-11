La llegada de Edwin Cetré a Boca Juniors quedó en pausa luego de que el futbolista no superara los estudios médicos realizados en el club. La dirigencia decidió frenar la operación hasta tener un panorama más claro sobre su estado físico.

Según trascendió, el cuerpo médico del Xeneize detectó algunas anomalías en los exámenes complementarios que se le practicaron al delantero colombiano. A raíz de esos resultados, se solicitó un informe más detallado antes de avanzar con la firma del contrato.

No es la primera vez que el pase de Cetré se complica por esta situación. Días atrás, el atacante tenía todo acordado para incorporarse a Athletico Paranaense, pero la transferencia también se cayó luego de que el club brasileño mencionara inconvenientes en estudios cardiológicos.

Desde Estudiantes de La Plata, en su momento, explicaron que aquella negociación no prosperó por diferencias contractuales entre las instituciones. Sin embargo, en Boca optaron por revisar nuevamente la documentación médica para despejar cualquier duda.

El acuerdo entre Boca y Estudiantes por el 50% del pase ya estaba cerrado, y solo restaba definir la compra del porcentaje restante a Independiente Medellín. Además, desde Colombia se había planteado la posibilidad de incluir un préstamo de un jugador del club de la Ribera, lo que permitiría liberar un cupo extraordinario hasta el 10 de marzo.

Por ahora, la operación no está caída. La decisión final dependerá de los nuevos estudios y de la evaluación médica que determine si las observaciones detectadas representan un riesgo para la práctica de alto rendimiento. Mientras tanto, Boca continúa en el mercado en busca de un mediocampista ofensivo y un centrodelantero para reforzar el plantel.