El presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, aclaró que el club no trabaja en un posible regreso de Vinícius Júnior, actualmente en Real Madrid. En diálogo con el diario AS, el dirigente explicó que la operación no es viable en este momento, tanto por los montos económicos que implicaría como por la intención del futbolista de continuar su carrera en Europa.

“Vini no es una posibilidad para Flamengo”, sostuvo Baptista, quien recordó que una eventual transferencia demandaría cifras salariales muy superiores a las invertidas recientemente para repatriar a Lucas Paquetá. En este marco, también señaló que el presente personal y profesional del delantero es diferente y que su prioridad es seguir compitiendo en el fútbol europeo.

Las declaraciones del presidente llegaron luego de que el director deportivo José Boto mencionara en el pasado la posibilidad de intentar un acercamiento cuando finalice el contrato del jugador en 2027. Sin embargo, desde la conducción del club pusieron paños fríos y remarcaron que hoy se trata más de un deseo de los hinchas que de una gestión concreta.

Por otro lado, Baptista sorprendió al referirse al futuro del banco de suplentes. Si bien respaldó el trabajo de Filipe Luis, campeón del Brasileirao y la Libertadores 2025, dejó abierta la puerta a pensar en un técnico europeo. Incluso mencionó el nombre de Jürgen Klopp, quien dejó de dirigir en 2024 tras su etapa en el Liverpool.

“Si puedo traer a Paquetá, ¿por qué no podría traer a Klopp?”, planteó el mandatario, dejando en claro que la institución busca consolidarse como un proyecto competitivo a nivel internacional.

De esta manera, Flamengo descarta por ahora el regreso de una de sus figuras más emblemáticas, pero mantiene la ambición de seguir creciendo y posicionándose como un actor fuerte en el mercado global.