El Gobierno de la provincia de Santa Fe concretó este miércoles la primera reunión paritaria de la administración central con los gremios estatales ATE y UPCN. El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios provinciales y representantes de los trabajadores.

La mesa estuvo encabezada por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo. Según indicó Bastia al finalizar la reunión, el balance fue “positivo” y permitió repasar la situación salarial en el actual contexto económico.

En este marco, el funcionario explicó que el Ejecutivo aguardará la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) para definir los próximos pasos en la negociación. La intención oficial es ajustar los salarios en función de la inflación registrada, con especial atención en los sectores de menores ingresos.

Bastia recordó que la discusión parte de lo acordado en la paritaria del semestre anterior y del compromiso de revisar periódicamente el poder adquisitivo. “Nos concentramos en revisar los últimos dos meses”, señaló, al tiempo que remarcó que en noviembre ya se reconoció la diferencia acumulada de los cuatro meses previos.

Además, sostuvo que el compromiso asumido por la Provincia se cumplió y que resta ajustar el número final correspondiente al último bimestre. “El que resulte técnicamente correcto será abonado”, afirmó.

Las partes volverán a reunirse la semana próxima para continuar con la negociación, una vez que se conozca el dato oficial de inflación provincial.