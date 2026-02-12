Club Atlético Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, ya palpita la definición de la Recopa Sudamericana frente a Clube de Regatas do Flamengo. La serie se disputará el 19 de febrero (ida) y el 26 de febrero (vuelta), ambos encuentros a las 21:30, con el duelo decisivo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En este marco, la dirigencia del Granate anunció la venta de paquetes de viaje para que socios y no socios puedan acompañar al equipo en Brasil. La comercialización se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial del club.

Opciones en chárter

El club ofrece dos alternativas aéreas, ambas con vuelo, entrada al partido y traslado al estadio incluidos. Además, se pueden abonar hasta en seis cuotas sin interés.

Alternativa 1 – Viaje con estadía previa

Precio: $1.290.000

Salida: 24/02 a las 17:00 (sujeto a confirmación de la aerolínea)

Regreso: 27/02 a las 15:00

No incluye hotel

Alternativa 2 – Viaje en el día

Precio: $1.275.000

Salida: 26/02 a las 13:00 (sujeto a confirmación de la aerolínea)

Regreso: 27/02 a las 2:30

Opción en micro

También se dispuso una alternativa terrestre para quienes opten por viajar en colectivo.

Precio: $660.000 (hasta seis cuotas sin interés)

Salida: 24/02 a las 10:00

Regreso: al finalizar el partido

Incluye refrigerio durante el viaje

Incluye entrada

Incluye camiseta oficial Umbro 1 temporada 2026

Desde la institución recordaron que los cupos son limitados y que la contratación del paquete implica la aceptación de las condiciones generales del servicio.

Con la ilusión intacta y un inicio de temporada alentador, Lanús se prepara para una nueva cita internacional en busca de otro título continental.