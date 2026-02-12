Por segunda vez en pocas semanas, una revisión médica volvió a frenar la salida del extremo colombiano desde Estudiantes de La Plata. Tras el interés previo de Athletico Paranaense, ahora fue Boca Juniors el que modificó las condiciones del acuerdo luego de detectar antecedentes físicos que generaron dudas.

La situación está vinculada a una operación de meniscos realizada en 2018, cuando el futbolista jugaba en Santos Laguna, en México. En aquel momento, con apenas 20 años, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla. Si bien no existen comunicados oficiales que confirmen que ese fue el motivo determinante, la cicatriz de aquella intervención habría sido el punto observado en los estudios clínicos.

Desde La Plata aseguran que el jugador se encuentra en óptimas condiciones. Como respaldo, destacan que disputó 86 partidos en las últimas dos temporadas y que, desde comienzos de 2024, solo se perdió cuatro encuentros por un desgarro y una molestia muscular. En ese marco, sostienen que no volvió a presentar inconvenientes en la rodilla operada.

En Boca, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no dio por caída la negociación. Ante el escenario médico, el club propuso un préstamo con cargo y opción de compra por los montos que ya habían sido acordados anteriormente con el Pincha y con el DIM, dueño del 50% de su pase.

Mientras se aguarda la respuesta formal, el futbolista regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, quien evalúa si lo tendrá en cuenta para el clásico ante Gimnasia.

El pase no está descartado, pero quedó condicionado a cómo se resuelva esta nueva instancia contractual.