River Plate tendrá novedades importantes en la lista de convocados para visitar a Argentinos Juniors este jueves en La Paternal, por una nueva fecha del Torneo Apertura. La principal sorpresa pasa por la inclusión de Kendry Páez, quien podría tener su primera aparición oficial con la camiseta millonaria.

El juvenil ecuatoriano, de 18 años, llegó con rodaje desde Europa y, aunque en un primer momento se hablaba de llevarlo de a poco, el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo lo vio en buena forma durante la semana de entrenamientos. En ese marco, fue citado como alternativa ofensiva y no se descarta que pueda integrar el banco de suplentes e incluso sumar minutos.

Páez viene de actuar en el Racing de Estrasburgo, donde acumuló más de 700 minutos en la temporada europea. Su último partido fue a mediados de enero, lo que le permitió llegar con ritmo competitivo al fútbol argentino.

Otra de las novedades en la nómina es la presencia de Joaquín Freitas, goleador de la Reserva, quien vuelve a ser tenido en cuenta ante la necesidad de mayor eficacia en ataque. El delantero ya había tenido un breve debut en Primera el año pasado y ahora tendrá una nueva oportunidad de mostrarse.

La ausencia de Armani

En contrapartida, continúa fuera de la convocatoria Franco Armani. El capitán aún no está en óptimas condiciones físicas debido a una inflamación en el tendón de Aquiles, secuela de un desgarro previo en el gemelo. Si bien se esperaba su regreso, el cuerpo técnico decidió preservarlo una fecha más.

De esta manera, Santiago Beltrán seguirá como titular bajo los tres palos.

El probable equipo

Más allá de la dura derrota ante Tigre en la fecha pasada, Gallardo optaría por sostener la base del equipo. Las variantes principales serían el ingreso de Giuliano Galoppo por el suspendido Fausto Vera y el regreso de Marcos Acuña en lugar de Matías Viña.

El probable once sería: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Galoppo, Galván, Quintero; Colidio y Salas.