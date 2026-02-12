La edición 2026 de la Copa Libertadores comenzó con modificaciones reglamentarias que impactan tanto en el desarrollo deportivo como en la transmisión televisiva del certamen. La decisión fue adoptada por la CONMEBOL y ya se encuentra vigente en todos los encuentros del torneo.

La principal novedad es la incorporación de una pausa de rehidratación obligatoria en cada tiempo, con una duración máxima de 90 segundos. A diferencia de las interrupciones que se aplicaban solo en contextos de altas temperaturas, esta medida será fija durante toda la competencia, sin depender de condiciones climáticas ni de la sede del partido.

El árbitro será el encargado de determinar el momento exacto del corte. Durante ese lapso, los futbolistas deberán permanecer dentro del campo de juego, cerca de los bancos de suplentes, para hidratarse. Aunque no se trata de un tiempo muerto formal, el espacio puede utilizarse para ajustes tácticos breves y correcciones en el planteo.

En este marco, el protocolo también contempla un mayor acceso audiovisual. Según lo establecido en el Manual de Clubes, durante la pausa se permitirá una aproximación de cámaras y micrófonos específicos del equipo de producción para captar imágenes y sonidos desde el campo, incluidas posibles indicaciones técnicas. La intención es ofrecer una experiencia más cercana al público y enriquecer la transmisión.

El nuevo reglamento tuvo su estreno en el partido que abrió la fase 1 del torneo, disputado en La Paz, donde The Strongest superó 2-1 a Deportivo Táchira. En los próximos días continuarán los cruces de la instancia inicial, con sus respectivas revanchas programadas para la semana siguiente.

De esta manera, la Libertadores suma un cambio estructural que busca equilibrar el cuidado físico de los futbolistas con una propuesta televisiva más cercana, en un torneo que continúa ajustando su formato sin modificar su exigencia competitiva.