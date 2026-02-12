La puesta en marcha del nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026 comenzó a generar debate dentro del paddock. Durante los ensayos realizados en el circuito de Sakhir, en Bahréin, una de las voces más resonantes fue la de Lewis Hamilton, quien no ocultó su preocupación por el rumbo que tomó la categoría.

El británico, actual piloto de Ferrari, fue directo al analizar el rendimiento de los flamantes monoplazas. “Creo que ahora somos más lentos que en la F2”, afirmó, en declaraciones recogidas por el medio especializado Grande Premio. Si bien reconoció que los autos resultan “más divertidos de manejar”, dejó en claro que el desempeño no lo conforma.

El cambio reglamentario es profundo. A partir de 2026, el sistema híbrido tendrá un mayor protagonismo: el impulsor eléctrico pasará de 120 kW a 350 kW y se eliminará el MGU-H, una medida orientada a reducir costos. Además, la potencia quedará distribuida en partes iguales entre el motor de combustión y el sistema eléctrico, lo que modifica la gestión energética y la manera de acelerar o defender posiciones en pista.

En diálogo con Canal + F1, Hamilton también apuntó a la complejidad del nuevo paquete técnico. “Es un gran desafío, especialmente el motor. Los aficionados no lo van a entender, porque incluso la mayoría de los ingenieros creo que tampoco lo entienden”, sostuvo, marcando la incertidumbre que todavía rodea a esta etapa de transición.

Más allá de las sensaciones, los tiempos registrados en Bahréin no muestran una diferencia tan marcada respecto a la Fórmula 2. El mejor giro en Sakhir fue de 1:34.669, mientras que la pole position de F2 del año anterior había sido de 1:44.008. En esa jornada de pruebas, Hamilton finalizó séptimo, a 1,7 segundos del líder. Su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, fue tercero, mientras que el argentino Franco Colapinto terminó 18º tras completar solo 28 vueltas por una falla mecánica en su Alpine.

Con la temporada todavía en fase de preparación, las próximas pruebas serán determinantes para saber si las críticas iniciales se traducen en ajustes técnicos o si la Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia una era con mayor peso eléctrico en sus autos.