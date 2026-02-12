La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional se pondrá en marcha este jueves 12 de febrero, con una agenda cargada y varios partidos que pueden empezar a marcar el rumbo en ambas zonas.

El cronograma se abre con el cruce entre Tigre y Aldosivi desde las 19 en la Zona B. Más tarde, a las 21.15, Argentinos Juniors recibirá a River Plate en uno de los encuentros destacados del jueves.

El viernes continuará la acción con tres compromisos en la Zona A: Independiente frente a Lanús (20.00), mientras que Defensa y Justicia se medirá ante Vélez Sarsfield y Unión hará lo propio frente a San Lorenzo, ambos desde las 22.15.

El sábado ofrecerá una jornada extensa. En la Zona B, Banfield enfrentará a Racing Club (17.30), mientras que Talleres jugará ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Atlético Tucumán recibirá a Estudiantes de Río Cuarto. Además, Independiente Rivadavia se cruzará con Belgrano. En paralelo, por la Zona A, Huracán será local ante Sarmiento.

El domingo llegará el partido más esperado: el clásico platense entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, programado para las 17.00 como encuentro interzonal. Más tarde, Boca Juniors recibirá a Platense en La Bombonera (19.30), mientras que Instituto jugará ante Central Córdoba y Rosario Central será local frente a Barracas Central.

La fecha se cerrará el lunes con el duelo entre Deportivo Riestra y Newell's Old Boys desde las 19.00 por la Zona A.

Con equipos que buscan afirmarse en la tabla y otros que necesitan sumar para no perder terreno, la jornada promete intensidad y puntos clave en el inicio del campeonato.