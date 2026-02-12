River Plate visitará este jueves a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un encuentro que tendrá un condimento especial: el reencuentro con Enzo Pérez, uno de los referentes de la etapa más exitosa reciente del club.

El partido se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona y, más allá de la necesidad deportiva —River busca dejar atrás la caída ante Tigre y el conjunto de La Paternal cortar una racha de tres encuentros sin triunfos—, la atención estará puesta en la previa del duelo.

Desde la dirigencia del club de Núñez confirmaron que el mediocampista de 39 años será homenajeado con la entrega de una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria. El gesto será similar al que recibieron otros protagonistas de la histórica final de Madrid que hoy militan en otros equipos, en un marco que promete ser emotivo pese a jugarse fuera del Monumental.

Enzo Pérez dejó River en enero tras ocho temporadas en las que disputó 279 partidos y obtuvo nueve títulos. Su liderazgo fue una marca registrada dentro y fuera de la cancha durante el ciclo de Marcelo Gallardo, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo y en el vestuario.

La historia entre el jugador y el club comenzó en 2017, cuando decidió regresar desde el Valencia de España para cumplir el sueño de vestir la camiseta del equipo del que es hincha. Su etapa quedó ligada para siempre al 9 de diciembre de 2018, fecha de la recordada consagración internacional en Madrid.

Esta noche, la pelota volverá a cruzar sus caminos. Y antes de que ruede en La Paternal, habrá un reconocimiento que busca poner en valor una etapa que dejó huella en la historia reciente del club.