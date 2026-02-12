Lionel Messi encendió una señal de alerta en Inter Miami CF y también en la Selección Argentina tras confirmarse una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. La molestia se originó durante el amistoso disputado el último sábado frente a Barcelona Sporting Club y le impidió entrenarse con normalidad esta semana.

Por el momento, el club estadounidense no informó un plazo estimado de recuperación. La evolución física del capitán será determinante para establecer cuándo podrá volver a las canchas, en una etapa clave de preparación para la temporada.

En este contexto, el último amistoso de pretemporada ante Independiente del Valle, que iba a disputarse en Puerto Rico, fue postergado. Finalmente, el encuentro se reprogramó para el 26 de febrero. Además, el entrenamiento abierto previsto para el 12 pasó al 25 del mismo mes.

El propio Messi utilizó sus redes sociales para explicar la situación y llevar tranquilidad a los hinchas. Señaló que terminó el partido en Ecuador con una molestia y que, por esa razón, decidió salir antes. También expresó su deseo de poder visitar pronto a los aficionados que aguardaban el amistoso.

La noticia también repercute en el plano internacional. Argentina tiene en el calendario la Finalissima frente a Selección de España, programada para el 27 de marzo. Si bien el tipo de lesión no suele demandar tiempos prolongados de recuperación, el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución para evitar riesgos y asegurar que llegue en plenitud física.

En las próximas semanas se evaluará su respuesta al tratamiento y la carga de trabajo. Por ahora, la prioridad es evitar una recaída y que el rosarino pueda regresar en óptimas condiciones.