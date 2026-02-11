El próximo compromiso de Boca Juniors ante Platense abre un nuevo interrogante en la ofensiva xeneize. Con Miguel Merentiel ya recuperado del desgarro sufrido en la pretemporada, todo indica que volverá a estar desde el arranque. Sin embargo, resta definir quién será su socio en ataque.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento complejo desde lo físico. Las lesiones de Exequiel Zeballos y Alan Velasco obligaron a reconfigurar el frente ofensivo y darle lugar a futbolistas que no habían tenido tanto protagonismo.

En ese marco, los juveniles Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini aparecieron como alternativas. Zufiaurre, incluso, convirtió el único gol en la derrota ante Vélez y dejó buenas sensaciones. No sería extraño que alguno de los dos vuelva a tener minutos en La Bombonera.

Por otro lado, Lucas Janson ya se encuentra a disposición tras superar su lesión muscular y suma una opción con mayor experiencia. Además, el paraguayo Ángel Romero, reciente incorporación, también asoma como posible titular mientras el entrenador busca el funcionamiento ideal.

En este contexto, la presencia de Merentiel como referencia ofensiva parece definida. La duda pasa por la elección de su acompañante, en un equipo que necesita resultados y mayor regularidad en el inicio de la temporada.