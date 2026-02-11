El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped logró una victoria de peso en la Pro League 2025/26 al superar por 1 a 0 a Australia en Hobart, Tasmania. Tras el triunfo frente a Irlanda, el equipo dirigido por Fernando Ferrara volvió a mostrar solidez y carácter ante uno de los rivales más exigentes del circuito internacional.

El encuentro comenzó con intensidad y dinámica de ida y vuelta. Australia apostó a una presión alta y constante, complicando la salida argentina con marcas cerradas y recuperación rápida. En ese contexto, Las Leonas lograron su primer córner corto, aunque Eugenia Trinchinetti no pudo desviar con precisión la ejecución de Agustina Gorzelany, quien además alcanzó los 150 partidos con la camiseta nacional.

Como suele ocurrir ante las Hockeyroos, el partido fue cerrado y disputado. Ambos equipos generaron situaciones claras durante el primer tiempo, pero la falta de efectividad mantuvo el marcador en cero hasta el descanso. Juana Castellaro tuvo una de las chances más claras para Argentina en el segundo cuarto, aunque sin éxito.

La diferencia llegó en el tercer cuarto. Zoe Díaz interceptó una salida y quedó mano a mano con la arquera australiana. La jugada derivó en un nuevo córner corto y, esta vez, Gorzelany no falló: a los 39 minutos, con su tradicional arrastrada y una variante en la ejecución junto a Valentina Raposo, puso el 1-0 que sería definitivo. Fue además su gol número 105 en el seleccionado.

En el tramo final, Australia intentó reaccionar y contó con un córner corto a poco más de un minuto del cierre. Sin embargo, la defensa argentina respondió con firmeza y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Las Leonas sumaron tres puntos importantes en su gira por Oceanía y volverán a presentarse el viernes 13 de febrero frente a Irlanda.

Formación de Argentina

Cristina Cosentino; Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Sofía Cairó, Agostina Alonso, Victoria Miranda, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Julieta Jankunas y Lara Casas.

Ingresaron: Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Falasco, Victoria Granatto, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Juana Castellaro.

DT: Fernando Ferrara.

Victoria Sauze y Paula Ortiz no fueron parte del encuentro.