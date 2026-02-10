El reconocido músico británico Sting sorprendió al anunciar el nuevo álbum del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. El trabajo discográfico se titula Free Spirits y tiene previsto su lanzamiento para el próximo 19 de marzo.

La presentación se realizó a través de un video en el que Sting aparece como una especie de mentor de los artistas, reflexionando sobre su propia carrera, la presión de la fama y la importancia de encontrar equilibrio en medio del éxito. En ese marco, explicó que conoció a Ca7riel y Paco Amoroso durante una visita a la Argentina y que quedó impactado por su talento y energía creativa.

Según relató el músico británico, el vínculo se fortaleció cuando el dúo atravesó una crisis personal que los llevó a frenar un proyecto anterior. A partir de allí, Sting les propuso trabajar en un nuevo disco bajo un proceso diferente, enfocado no solo en lo musical sino también en el plano emocional y personal.

El resultado, de acuerdo a sus palabras, es un álbum que busca ir más allá del entretenimiento. Free Spirits propone una experiencia de escucha más consciente, invitando al público a conectarse con la música desde otro lugar, con mayor atención e intención.

En este contexto, el disco representa una nueva etapa para Ca7riel y Paco Amoroso, quienes apuestan a una propuesta artística más reflexiva, sin perder identidad, y con un mensaje que pone en el centro la libertad, el autoconocimiento y el bienestar.