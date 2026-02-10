River rechazó una oferta de la MLS por Galarza Fonda

En medio del inicio de la temporada y mientras el equipo busca afirmarse futbolísticamente, River Plate tomó una decisión en el mercado de pases que recién trascendió con el correr de los días: rechazó una oferta formal de la MLS por Matías Galarza Fonda.

El club interesado fue Colorado Rapids, que en enero acercó una propuesta para quedarse con el volante paraguayo. Sin embargo, en Núñez la consideraron insuficiente y la negociación no avanzó. La postura fue clara y contó con el aval de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, que optó por mantener al futbolista en el plantel.

Pese a no haber sumado minutos oficiales en lo que va de 2026 bajo la conducción de Marcelo Gallardo, en River entienden que Galarza Fonda todavía puede aportar y tanto el club como el propio jugador coinciden en la idea de revertir la imagen mostrada desde su llegada en 2025.

El mediocampista, de 23 años, cerró un 2025 complejo tras un error ante Racing que derivó en la eliminación del equipo y lo dejó en el centro de las críticas. A partir de allí surgieron rumores de salida, aunque la oferta desde Estados Unidos fue la única propuesta concreta que llegó a las oficinas del Monumental.

“Son cosas que suceden. En el momento uno la pasa mal, pero hay que levantar la cabeza y seguir”, había expresado el propio futbolista tiempo atrás. Por ahora, el escenario es claro: no hay chances inmediatas de salida y Galarza Fonda continuará peleando por un lugar en el Millonario.