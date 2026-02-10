River y Boca mostraron sus nuevas camisetas alternativas

Ambos clubes presentaron su tercera indumentaria para la temporada 2026, con diseños que ya generan repercusión entre los hinchas.
 
En medio de un arranque irregular en el Torneo Apertura 2026, River Plate y Boca Juniors presentaron oficialmente sus camisetas alternativas. Ambas instituciones, que comparten la misma marca deportiva, dieron a conocer este martes sus terceras equipaciones para la temporada.

Por el lado de Boca, el nuevo diseño tiene al blanco como color predominante, acompañado por franjas horizontales en azul y amarillo, en clara referencia a las paredes y murales característicos del barrio de La Boca. La presentación contó con la participación de varios futbolistas del plantel profesional, entre ellos Herrera, Paredes, Zeballos y Edinson Cavani, quienes posaron para las imágenes oficiales de lanzamiento.

Imagen

En tanto, la camiseta alternativa de River volvió a generar debate entre sus hinchas. El club apostó nuevamente por el color violeta, una elección que ya se utilizó en otras temporadas y que, como ocurrió anteriormente, divide opiniones entre los simpatizantes del Millonario. Si bien aún no hubo confirmación oficial, se espera que el equipo la estrene el próximo jueves cuando visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

Imagen

Ambas indumentarias ya comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y prometen ser protagonistas tanto dentro como fuera de la cancha a lo largo del campeonato.

