En medio de un arranque irregular en el Torneo Apertura 2026, River Plate y Boca Juniors presentaron oficialmente sus camisetas alternativas. Ambas instituciones, que comparten la misma marca deportiva, dieron a conocer este martes sus terceras equipaciones para la temporada.

Por el lado de Boca, el nuevo diseño tiene al blanco como color predominante, acompañado por franjas horizontales en azul y amarillo, en clara referencia a las paredes y murales característicos del barrio de La Boca. La presentación contó con la participación de varios futbolistas del plantel profesional, entre ellos Herrera, Paredes, Zeballos y Edinson Cavani, quienes posaron para las imágenes oficiales de lanzamiento.

En tanto, la camiseta alternativa de River volvió a generar debate entre sus hinchas. El club apostó nuevamente por el color violeta, una elección que ya se utilizó en otras temporadas y que, como ocurrió anteriormente, divide opiniones entre los simpatizantes del Millonario. Si bien aún no hubo confirmación oficial, se espera que el equipo la estrene el próximo jueves cuando visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

Ambas indumentarias ya comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y prometen ser protagonistas tanto dentro como fuera de la cancha a lo largo del campeonato.