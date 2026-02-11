El TC2000 iniciará su calendario 2026 con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que se disputará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en un circuito callejero montado en la zona sur de la Capital Federal.

El trazado tendrá una extensión de 2.509 metros y recorrerá las avenidas General Roca y Escalada, además de incluir un sector del Parque de la Ciudad. Para su puesta a punto, se realizaron trabajos de reasfaltado en distintos tramos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y rendimiento.

Durante la presentación oficial, realizada en el Palacio Libertad, el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, destacó que la propuesta “será una fiesta del automovilismo”, ya que además de la competencia se dispondrán espacios recreativos y propuestas gastronómicas. El evento contará con sectores de acceso general gratuito, áreas VIP, Fan Zone, boxes y paddock dentro del predio.

En el lanzamiento participaron autoridades del Automóvil Club Argentino y pilotos como Matías Rossi y Franco Vivian, quienes formarán parte del nuevo campeonato.

Los SUV de nueva generación de la categoría podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h en la recta principal de 952 metros ubicada sobre la avenida Roca, en las inmediaciones del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente cerrado por obras de modernización.

Será la tercera experiencia del TC2000 en un circuito urbano porteño. En 2012 la categoría compitió sobre la avenida 9 de Julio y en 2013 lo hizo en un trazado diagramado en Recoleta. Trece años después, el sur de la ciudad volverá a recibir a una de las principales categorías del automovilismo nacional.