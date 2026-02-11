La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó en el circuito de Sakhir, en Bahréin, y Franco Colapinto tuvo una mañana complicada en su primera salida oficial con Alpine. El argentino sufrió un inconveniente mecánico en el ingreso a la curva 8 y su monoplaza A526 quedó detenido en plena pista.

El problema se produjo luego de una hora y media de actividad. Colapinto intentó reiniciar el auto, pero al no lograrlo, dirección de carrera dispuso la bandera roja y una grúa ingresó para trasladar el vehículo a boxes. Allí, los técnicos del equipo trabajaron en la revisión del motor.

Tras aproximadamente una hora, el piloto de Pilar pudo regresar a pista con neumáticos de compuesto medio —había comenzado con los duros— y logró mejorar su registro. En su primera tanda marcó 1m41s600 y más tarde bajó el tiempo a 1m40s330. Sin embargo, fue el que menos vueltas completó en la sesión matutina, con 28 giros.

La referencia de la jornada fue Max Verstappen, que marcó 1m35s433, seguido por Oscar Piastri y George Russell. Colapinto quedó en el último lugar entre los 11 pilotos que giraron en la mañana.

El rendimiento del motor ya había sido motivo de análisis durante la temporada pasada, tanto por parte de Colapinto como de Pierre Gasly. En este marco, habrá que observar cómo responde el auto en las próximas tandas, teniendo en cuenta que se trata de ensayos destinados a evaluar el funcionamiento general antes del inicio del campeonato.

La actividad continuará por la tarde, cuando Gasly tome el volante para seguir sumando datos en el arranque de una temporada que recién comienza.