Luis Zubeldía consiguió su primer título como entrenador de Fluminense luego del triunfo por 1-0 ante Maricá FC en el estadio Maracaná. Con esta victoria, el conjunto carioca se adjudicó la Taça Guanabara, certamen que define al mejor equipo de la fase inicial del Campeonato Carioca.

El Flu ya había asegurado el título antes de salir a la cancha, producto de la derrota de Botafogo frente a Vasco da Gama. De todos modos, el equipo respaldó la consagración con una nueva victoria, gracias al gol de Kevin Serna, uno de los nombres que fue seguido de cerca por Boca en el último mercado de pases.

En la Taça Guanabara, Fluminense cerró una sólida campaña con cinco triunfos y apenas una derrota en seis partidos. Entre los resultados destacados aparecen las victorias en los clásicos ante Flamengo (2-1) y Botafogo (1-0), claves para quedarse con el primer puesto.

Con este logro, el Tricolor alcanzó su 13ª Taça Guanabara en la historia y ahora continuará su camino en el torneo estadual, donde se medirá con Bangu en los cuartos de final.

Tras el partido, Zubeldía valoró el crecimiento del equipo y se mostró cauto de cara a lo que viene. Además, recordó que recientemente atravesó una cirugía cardíaca y remarcó: “El equipo está creciendo, pero todavía queda mucho camino por recorrer”, al tiempo que señaló que esperan algunos refuerzos para fortalecer el plantel.