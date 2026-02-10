El Anfiteatro fue escenario de una nueva jornada recreativa que reunió a la comunidad en una tarde de domingo distinta, marcada por la música en vivo y la participación de emprendedores locales.



El encuentro contó con la presentación de la banda La 2022, proveniente de San Gregorio, que acompañó la jornada con su repertorio y aportó ritmo y energía al espacio público.



Además de la propuesta musical, el evento permitió que emprendedores de la localidad exhibieran y ofrecieran sus productos, generando un espacio de encuentro, paseo y acompañamiento al trabajo local.



Desde la organización destacaron la buena respuesta del público y adelantaron que el próximo gran encuentro será durante los Carnavales, para los cuales se brindará información en los próximos días.