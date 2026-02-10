Música y emprendedores animaron el Anfiteatro

Vecinos y vecinas compartieron una tarde diferente con música en vivo y propuestas locales, en un nuevo encuentro comunitario al aire libre.
Regionales10/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Anfiteatro fue escenario de una nueva jornada recreativa que reunió a la comunidad en una tarde de domingo distinta, marcada por la música en vivo y la participación de emprendedores locales.
631007674_1197463925899305_8613689644687514917_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid

El encuentro contó con la presentación de la banda La 2022, proveniente de San Gregorio, que acompañó la jornada con su repertorio y aportó ritmo y energía al espacio público.
631163280_1197469302565434_4948750466594858021_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid

Además de la propuesta musical, el evento permitió que emprendedores de la localidad exhibieran y ofrecieran sus productos, generando un espacio de encuentro, paseo y acompañamiento al trabajo local.
631728056_1197464802565884_817335204933403770_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=

Desde la organización destacaron la buena respuesta del público y adelantaron que el próximo gran encuentro será durante los Carnavales, para los cuales se brindará información en los próximos días.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias