Polémica por la expulsión de Fausto Vera ante Tigre

La AFA difundió los audios del VAR tras la roja al volante de River y la explicación arbitral volvió a quedar bajo la lupa.
 
Deportes10/02/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La derrota de River Plate frente a Tigre en el estadio Monumental sigue generando repercusiones. Más allá del flojo rendimiento del equipo, una de las acciones que concentró la atención fue la expulsión de Fausto Vera, ocurrida a los 14 minutos del segundo tiempo.

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino hizo públicos los audios del VAR correspondientes a esa jugada. Lejos de despejar las dudas, el material difundido reavivó la polémica en torno a la decisión arbitral.

En la acción, el árbitro Sebastián Zunino sancionó tarjeta roja directa al considerar que el mediocampista cometió una infracción con una patada a la cabeza de un rival. Desde la cabina del VAR, a cargo de Yamil Possi con Bryan Ferreyra como asistente, se resolvió no llamar al juez para una revisión en el monitor, al entender que existía “punto de contacto”.

Sin embargo, las imágenes disponibles no muestran con claridad ese impacto, lo que generó cuestionamientos sobre el criterio utilizado y el motivo por el cual no se recomendó una revisión más exhaustiva de la jugada.

La expulsión dejó a River con un hombre menos en un momento clave del partido y profundizó las dificultades del equipo, que terminó sufriendo una dura derrota. Además, Vera quedó automáticamente suspendido y no estará disponible para el compromiso del jueves ante Argentinos Juniors, en La Paternal.

De cara a ese encuentro, Marcelo Gallardo aún no definió quién ocupará el lugar del ex Corinthians en el mediocampo. Las principales alternativas que se manejan son Giuliano Galoppo y Kevin Castaño, dos opciones con características diferentes para un River que busca recuperar su mejor versión.

