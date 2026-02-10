Independiente Rivadavia atraviesa un arranque soñado en el Torneo Apertura 2026. En la noche del lunes y por la cuarta fecha, el equipo mendocino venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini y se mantiene como el único líder de la Zona B, con puntaje ideal.

Con este triunfo, la Lepra alcanzó las 12 unidades producto de cuatro victorias consecutivas, una regularidad que lo distingue en el inicio del certamen. El equipo dirigido por Alfredo Berti había debutado con un 2-1 ante Atlético Tucumán como local, repitió marcador frente a Huracán en el Ducó y luego volvió a imponerse por 2-1 ante Sarmiento de Junín.

El presente positivo se apoya también en lo realizado durante la última temporada, cuando Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales a Argentinos Juniors, logrando así el primer título de Primera División de su historia.

En este contexto, el club atraviesa además una situación particular con Sebastián Villa. El delantero, que no realizó la pretemporada completa mientras analizaba su futuro, se reincorporó antes del inicio del torneo y fue sumando minutos con el correr de las fechas, integrando nuevamente el once titular.

Con un calendario cargado por delante, que incluye torneos locales, la defensa del título en la Copa Argentina y el histórico debut en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia demuestra solidez, carácter y resultados. Por ahora, manda en el Apertura y se anima a ilusionarse desde lo más alto.