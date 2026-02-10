El crecimiento de las apuestas online encendió una señal de alerta en Santa Fe, donde la ludopatía infantil y juvenil comienza a consolidarse como una problemática de salud pública. Según datos oficiales, la provincia se ubica en el quinto lugar del país en cantidad de llamados de asistencia por juego compulsivo.

De acuerdo a un relevamiento de la Sedronar, las consultas por ludopatía aumentaron un 27% a nivel nacional. En este marco, el uso de plataformas digitales de apuestas aparece como uno de los principales factores de riesgo, especialmente entre adolescentes.

Un estudio reciente revela que 4 de cada 10 jóvenes realizaron alguna apuesta durante el último año, y que al menos dos de ellos lo hicieron de manera online. Esta modalidad, por su fácil acceso y disponibilidad permanente, facilita el contacto temprano con el juego.

El secretario de APRECOD, Luciano Sciarra, advirtió que la edad promedio de inicio ronda los 13 años y que el principal motor no es el dinero.

“En muchos casos el juego aparece como una forma de pertenecer al grupo, de no quedar afuera del círculo social”, explicó el funcionario.

Otro aspecto que preocupa es la ilegalidad de muchas de las plataformas utilizadas por menores. Al no estar reguladas, estas páginas exponen a los usuarios a estafas, ciberbullying y otros contenidos nocivos, sin ningún tipo de control estatal ni protección.

Si bien el foco está puesto en los adolescentes, desde APRECOD alertan que el problema también alcanza a los adultos. Incluso se registraron consultas de empresas por empleados con conductas compulsivas vinculadas a las apuestas digitales, con consecuencias económicas y laborales.

En este contexto, la prevención aparece como una herramienta clave. Desde la provincia recomiendan el diálogo permanente en el ámbito familiar, la supervisión de billeteras virtuales y la observación de cambios de conducta o rendimiento escolar.

Además, APRECOD trabaja junto al Ministerio de Educación con docentes y equipos profesionales, brindando material y acompañamiento para abordar estas situaciones en las escuelas. Ante cualquier duda o pedido de ayuda, está disponible la línea gratuita provincial 0800-268-5640.