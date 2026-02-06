Santa Fe lanzó un plan integral para policías operativos

El Gobierno de Santa Fe presentó un plan integral de medidas destinado al personal policial operativo, con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales, el bienestar y los ingresos de quienes cumplen tareas de seguridad en la provincia. La iniciativa comenzará a implementarse de manera progresiva, con foco inicial en Rosario, Santa Fe y sus áreas metropolitanas.

Uno de los ejes centrales del anuncio es la puesta en marcha de un programa de atención integral en salud mental. El mismo contará con cobertura total, sin costo ni coseguro, e incluirá atención profesional, provisión de medicación y acompañamiento para el grupo familiar de los efectivos que adhieran al sistema.

En materia de movilidad, el plan prevé la ampliación del transporte gratuito para el personal policial, sumando recorridos y frecuencias. Además, se garantizará alojamiento sin costo en las ciudades de Rosario y Santa Fe para aquellos efectivos que residan en otras localidades, bajo un esquema similar al que rige para las fuerzas federales.

El programa también incorpora mejoras económicas significativas. El personal operativo que realice tareas de calle en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé percibirá un plus mensual de 500.000 pesos. En tanto, los conductores de patrulleros de toda la provincia recibirán un adicional de 250.000 pesos, beneficio que también alcanzará a efectivos de calle en otros departamentos.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentaria Policial se actualizará de 80.000 a 160.000 pesos mensuales. La hora OSPE pasará de 5.500 a 8.000 pesos, mientras que el adicional por servicios en partidos de alto riesgo se incrementará de 11.000 a 21.000 pesos.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aclararon que estos nuevos plus se suman a los ya existentes y señalaron que, según estimaciones oficiales, los ingresos del personal policial operativo podrían superar el millón y medio de pesos mensuales en los niveles más bajos.