El clásico porteño entre Huracán y San Lorenzo sumó un nuevo episodio de violencia fuera del campo de juego. En la previa del encuentro disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, tres hinchas del conjunto local protagonizaron agresiones contra futbolistas del Ciclón mientras realizaban la entrada en calor.

La situación se produjo cuando el plantel de San Lorenzo se retiraba momentáneamente del campo para recibir indicaciones del cuerpo técnico. En ese contexto, algunos plateístas aprovecharon la cercanía con los jugadores para insultarlos y escupir al arquero José Devecchi. El hecho más grave ocurrió cuando uno de los hinchas lanzó un golpe dirigido al delantero Diego Herazo, acción que no llegó a impactar pero generó una fuerte reacción y elevó la tensión en un clásico históricamente caliente.

Tras los incidentes, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires logró identificar a los tres responsables mediante el sistema de cámaras y el trabajo del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad. Uno de los implicados fue individualizado durante el partido y los otros dos en las horas posteriores.

Como consecuencia, a los tres hinchas se les aplicó la sanción máxima prevista: cuatro años de derecho de admisión, lo que les impedirá asistir a cualquier espectáculo deportivo en ese período. Además, el sector de la platea desde donde se produjeron las agresiones fue clausurado de manera provisoria hasta que el club presente un nuevo plan de seguridad.

Según se informó oficialmente, a los acusados se les imputa la infracción de los artículos 119 y 120 del Código Contravencional porteño, vinculados a la incitación al desorden y conductas violentas en eventos masivos.