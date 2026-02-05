El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la entrega de certificados a los proyectos seleccionados en la convocatoria Investigación Orientada 2025, una iniciativa que destina $3.000 millones al fortalecimiento del sistema científico y tecnológico provincial.



El acto se desarrolló en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno en Rosario y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a autoridades provinciales, representantes académicos y equipos de investigación beneficiados.

Durante su discurso, Pullaro remarcó que Santa Fe sostiene políticas públicas de largo plazo orientadas al conocimiento. “Llevamos adelante decisiones estratégicas porque sabemos cuál es nuestro rumbo. Santa Fe siempre defendió su propio camino de desarrollo”, afirmó, y destacó que la competitividad provincial se apoya en el capital humano y en la articulación entre producción, ciencia y tecnología.



En ese marco, el mandatario señaló que la Provincia demuestra que existe “un modelo distinto en la Argentina”, basado en el trabajo, el crecimiento económico, la generación de empleo y el impulso a la investigación. Además, subrayó que no se trata de acciones aisladas, sino de una estrategia sostenida, vinculada al sistema universitario y científico.

Por su parte, Puccini sostuvo que Santa Fe continúa liderando una agenda de ciencia, tecnología e innovación “puesta al servicio de la producción”, y explicó que los desafíos globales obligan a actualizar la matriz productiva, con la investigación como herramienta clave para ese proceso.



La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Erika Hynes, valoró la inversión realizada y afirmó que el impacto de la política científica se refleja tanto en el financiamiento como en el fortalecimiento institucional que permite que los proyectos tengan aplicación concreta en el territorio.

Del encuentro participaron también el diputado provincial Antonio Bonfatti, el ministro de Ambiente y Cambio Climático Enrique Estévez, el secretario de Cooperación Cristian Cunha, el senador departamental Ciro Seisas y representantes de los 96 proyectos seleccionados.

En nombre de los investigadores, Julieta Bianchi, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, destacó la importancia del apoyo provincial para sostener líneas de investigación estratégicas. A su vez, Javier Palatnic, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, advirtió sobre el riesgo de fuga de talentos si el sistema científico se detiene. Finalmente, Adrián Bonivardi, del INTEC, remarcó que la ciencia es parte de la identidad santafesina y requiere políticas estables en el tiempo.

La convocatoria Investigación Orientada 2025, impulsada por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, recibió 350 proyectos y está destinada a grupos de investigación de instituciones públicas y privadas sin fines de lucro radicadas en la provincia.