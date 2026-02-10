La historia grande de Estudiantes de La Plata suma un nuevo capítulo de reconocimiento a sus máximos referentes. Alejandro Sabella tendrá su estatua en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, luego de ser elegido por los socios en una votación impulsada por la actual dirigencia del club.

La iniciativa fue promovida por la gestión encabezada por Juan Sebastián Verón y se llevó adelante el pasado 28 de enero. La respuesta fue contundente: Sabella se impuso con el 70% de los votos, superando a figuras históricas como Mariano Mangano, Manuel Pelegrina y Juan Ramón Verón.

De esta manera, el exentrenador se sumará al selecto grupo de leyendas que cuentan con un monumento en el estadio, donde ya se destaca la estatua de Osvaldo Zubeldía, otro nombre clave en la identidad del Pincha.

El vínculo de Sabella con Estudiantes comenzó a principios de la década del 80. Tras formarse en River y pasar por el fútbol inglés, llegó a La Plata en 1982 y fue pieza fundamental de los equipos dirigidos por Carlos Bilardo, campeones del Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. En total, disputó 171 partidos y convirtió 34 goles con la camiseta rojiblanca.

Sin embargo, su etapa más recordada llegó desde el banco de suplentes. Luego de una extensa trayectoria como ayudante técnico, tomó las riendas del equipo y construyó un ciclo inolvidable: la Copa Libertadores 2009, el título del Apertura 2010 y una actuación histórica en el Mundial de Clubes ante el Barcelona de Pep Guardiola.

Con 97 partidos dirigidos y una efectividad cercana al 67%, Alejandro Sabella dejó una huella imborrable en Estudiantes. Ahora, su figura quedará inmortalizada en UNO como símbolo de una de las etapas más gloriosas del club.