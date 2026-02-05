La provincia de Santa Fe comenzó a integrar sus licencias de conducir digitales a la aplicación nacional Mi Argentina, lo que permitirá a los conductores exhibir el carné desde el celular en todo el país.

La confirmación fue realizada por el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, quien detalló que ya se cargaron más de un millón de licencias vigentes. Según explicó, el proceso se encuentra en su etapa final y el documento digital estará disponible “en cuestión de días”.

Actualmente, Santa Fe cuenta con alrededor de 1.400.000 licencias habilitadas, por lo que más del 70 % ya fue incorporado a la base de datos nacional. El avance se concretó tras una reunión mantenida esta semana con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el objetivo de completar un trámite que llevaba varios años pendiente.

Mientras se termina de completar la migración, los conductores pueden seguir utilizando la licencia digital a través de Mi Santa Fe, válida dentro del territorio provincial. Esta aplicación, además, permite descargar el carné en formato PDF, una opción útil cuando no se dispone de conexión a internet.

En el caso de Mi Argentina, la licencia digital se valida mediante un código QR con una vigencia de 24 horas. Por ese motivo, se recomienda ingresar a la aplicación al menos una vez por día para mantener el documento activo en el teléfono.

En otro tramo de la entrevista, Torres se refirió a las infracciones de tránsito más frecuentes en la provincia. Según datos de los últimos operativos, la falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) encabeza ampliamente el ranking de incumplimientos, con una cantidad de actas muy superior al resto.

Detrás de la RTO, las infracciones más comunes son la falta de seguro obligatorio y el uso incorrecto del cinturón de seguridad, un elemento que debe ser utilizado por todos los ocupantes del vehículo.