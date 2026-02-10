La derrota por 2 a 1 ante Vélez Sarsfield dejó secuelas en Boca Juniors. El bajo nivel mostrado en el estadio José Amalfitani no solo generó malestar en los hinchas, sino también puertas adentro del club, donde el propio Juan Román Riquelme decidió intervenir.

Luego del entrenamiento vespertino realizado este lunes en el predio de Ezeiza, el presidente xeneize mantuvo una reunión con el cuerpo técnico y algunos referentes del plantel para analizar lo sucedido en Liniers. En ese encuentro, Riquelme manifestó su preocupación por la imagen mostrada y por una problemática que se repite en el tiempo: el bajo rendimiento del equipo cuando juega fuera de la Bombonera.

La práctica no estaba prevista originalmente. Tras la caída ante Vélez, el entrenador Claudio Úbeda resolvió cancelar el día libre y citó a todo el plantel. Los futbolistas que fueron titulares realizaron trabajos de recuperación, mientras que quienes no sumaron minutos tuvieron una jornada más intensa.

Finalizado el entrenamiento, Riquelme dialogó con el cuerpo técnico y con jugadores de experiencia como Leandro Paredes, Agustín Marchesín y Miguel Merentiel, entre otros. La charla fue breve pero directa, con intercambio de opiniones y el compromiso de buscar una reacción inmediata para revertir el presente.

Este tipo de reuniones no son nuevas en Boca. Cada vez que el equipo atraviesa una racha negativa o deja una imagen preocupante, el presidente suele involucrarse para tomar contacto directo con el plantel. El antecedente más cercano ocurrió el año pasado, cuando el club atravesó una extensa racha sin victorias.

En sintonía con la postura dirigencial, Úbeda también mostró su malestar tras el partido. “Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar mucho mejor. Nos faltó juego y más intención ofensiva, por eso estamos preocupados”, expresó el DT.

El próximo domingo, desde las 19, Boca tendrá la chance de cambiar la imagen ante Platense en la Bombonera, por la quinta fecha del Torneo Apertura. Además, el calendario le presenta dos partidos más como local, frente a Racing y Gimnasia de Mendoza, y un cruce por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, encuentros que aparecen como una oportunidad para recuperar confianza y regularidad.