Palmeiras sacudió el mercado de pases al confirmar la incorporación de Jhon Arias, quien dejó el fútbol inglés y volvió a Brasil para vestir la camiseta del Verdao. El volante ofensivo arribó desde Wolverhampton Wanderers, club al que había llegado tras su destacada etapa en Fluminense.

La operación se cerró en una cifra cercana a los 25 millones de euros, convirtiéndose en una de las transferencias más importantes del actual mercado sudamericano. Solo queda por detrás del traspaso de Lucas Paquetá a Flamengo, también proveniente de la Premier League.

El paso de Arias por Inglaterra fue breve. Wolverhampton lo había adquirido por 17 millones de euros, pero el colombiano no logró consolidarse como titular indiscutido. En total, disputó 26 partidos oficiales, en los que marcó dos goles y dio una asistencia, números que no terminaron de reflejar su real potencial.

Antes de su salida al fútbol europeo, Arias había construido una etapa muy sólida en Fluminense, donde jugó entre 2021 y 2025. Allí fue una de las figuras del equipo campeón de la Copa Libertadores 2023 y también participó del Mundial de Clubes, certamen en el que el conjunto carioca alcanzó las semifinales.

Con este regreso al Brasileirao, Palmeiras suma jerarquía y experiencia internacional a su plantel, apostando a que Arias vuelva a mostrar el nivel que lo convirtió en uno de los volantes más determinantes del continente.