Barracas Central reaccionó a tiempo y logró una clasificación trabajada en la Copa Argentina 2026. El equipo de Primera División empató 2-2 frente a Temperley y luego se impuso 4-3 en la definición por penales, en el encuentro disputado en el estadio Julio Humberto Grondona.

El Gasolero sorprendió en el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja clara gracias a un golazo de Valentín Aguiñagalde y otro tanto de Valentino Werro. Barracas mostró muchas imprecisiones y se fue al vestuario envuelto en tensión, incluso con un episodio que tuvo como protagonista a Rodrigo Insua.

En el complemento, el Guapo cambió la actitud y encontró respuestas futbolísticas. Facundo Bruera fue determinante y marcó por duplicado para establecer el empate 2-2 y llevar la definición a los doce pasos.

En la serie de penales apareció la figura de Juan Espínola, quien contuvo el remate de Nicolás Molina. Luego, Adrián Arregui falló el último disparo y selló la clasificación de Barracas Central, que ahora espera por el ganador del cruce entre Huracán y Olimpo.