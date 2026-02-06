Barracas Central lo empató y avanzó por penales

El Guapo perdía 2-0 ante Temperley, reaccionó en el segundo tiempo y se metió en 16avos de final de la Copa Argentina.
 
Deportes06/02/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

Barracas Central reaccionó a tiempo y logró una clasificación trabajada en la Copa Argentina 2026. El equipo de Primera División empató 2-2 frente a Temperley y luego se impuso 4-3 en la definición por penales, en el encuentro disputado en el estadio Julio Humberto Grondona.

El Gasolero sorprendió en el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja clara gracias a un golazo de Valentín Aguiñagalde y otro tanto de Valentino Werro. Barracas mostró muchas imprecisiones y se fue al vestuario envuelto en tensión, incluso con un episodio que tuvo como protagonista a Rodrigo Insua.

En el complemento, el Guapo cambió la actitud y encontró respuestas futbolísticas. Facundo Bruera fue determinante y marcó por duplicado para establecer el empate 2-2 y llevar la definición a los doce pasos.

En la serie de penales apareció la figura de Juan Espínola, quien contuvo el remate de Nicolás Molina. Luego, Adrián Arregui falló el último disparo y selló la clasificación de Barracas Central, que ahora espera por el ganador del cruce entre Huracán y Olimpo.

