En medio de la búsqueda de refuerzos antes del cierre del cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia, Boca Juniors realizó un primer llamado a Estudiantes de La Plata para interiorizarse sobre la situación de Edwin Cetré. El colombiano aparece como una de las opciones que maneja el Xeneize para reforzar el mediocampo ofensivo, una de las prioridades del actual mercado de pases.

Según trascendió, el contacto fue de carácter exploratorio y tuvo como objetivo conocer el escenario general del jugador, quien en las últimas horas volvió a entrenarse con el plantel del Pincha luego de que se cayera su transferencia al Athletico Paranaense. Aquella operación había avanzado significativamente e incluso el futbolista se había realizado la revisión médica, en lo que iba a ser una de las ventas más importantes en la historia del club brasileño.

Desde Estudiantes confirmaron oficialmente que la negociación quedó sin efecto por diferencias surgidas a último momento entre las partes. En Brasil, en cambio, algunos medios señalaron que durante los estudios médicos se habrían detectado observaciones cardiológicas, versión que generó ruido y fue desmentida en el entorno del jugador.

Con este panorama, Cetré volvió a quedar a disposición del entrenador Eduardo Domínguez, mientras la dirigencia platense analiza dos caminos: avanzar en una venta si aparece una oferta convincente o, en caso de continuidad, mejorar las condiciones contractuales del colombiano.

En este contexto también aparece como antecedente reciente la venta de Santiago Ascacíbar a Boca, una operación que fortaleció el vínculo entre ambas instituciones y abrió un canal de diálogo fluido entre las dirigencias, encabezadas en el Pincha por Juan Sebastián Verón.

Por el lado de Boca, la intención es aprovechar el cupo vigente para sumar al menos una incorporación más. El nombre de Cetré ya está sobre la mesa y, aunque por ahora solo hubo un sondeo inicial, no se descarta que las gestiones puedan avanzar en los próximos días.