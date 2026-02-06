Este domingo por la noche se disputará el Super Bowl LX, el partido que define al campeón de la temporada 2025/26 de la National Football League. En esta edición histórica, New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán en un duelo único por el título.

El Super Bowl es el momento cumbre del fútbol americano profesional. Allí se miden los campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) en un estadio neutral, en un partido que trasciende lo deportivo y se convirtió en un fenómeno cultural y mediático a nivel global, impulsado también por su tradicional show de medio tiempo.

El origen del evento se remonta a finales de la década del 60, cuando la NFL y la AFL decidieron disputar una final conjunta para captar mayor atención del público. La primera edición se jugó el 15 de enero de 1967 en Los Ángeles bajo el nombre de “AFL-NFL World Championship Game”. En aquel encuentro inaugural, los Green Bay Packers vencieron a los Kansas City Chiefs y se convirtieron en los primeros campeones.

El nombre “Super Bowl” surgió por una idea de Lamar Hunt, fundador de los Chiefs. La denominación se vinculó con los tradicionales “bowls” universitarios, llamados así por la forma circular y hundida de los estadios donde se disputaban, como el Rose Bowl. A partir de 1969 el término comenzó a utilizarse oficialmente y quedó consolidado en 1970, cuando ambas ligas se fusionaron definitivamente bajo la NFL actual.

Desde entonces, cada edición se identifica con números romanos. En este 2026 se celebrará la edición número 60, que tendrá como escenario el Levi's Stadium, en California. Allí, Patriots y Seahawks buscarán sumar un nuevo anillo y quedar en la historia de uno de los eventos deportivos más emblemáticos del planeta.