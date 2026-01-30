La separación de Facundo Arana y María Susini, una de las parejas más estables del espectáculo, sigue generando repercusiones. Aunque habían compartido vacaciones recientemente, en los últimos días trascendieron detalles de una situación ocurrida a comienzos de enero que habría profundizado el distanciamiento.

Según se informó, el conflicto se desató tras un accidente que sufrió India, la hija mayor del matrimonio, mientras entrenaba para una competencia hípica. La joven habría sufrido una caída de consideración y, ante la urgencia, se intentó contactar a ambos padres para su traslado a un centro de salud.

De acuerdo a lo que trascendió, no habrían logrado comunicarse con Susini en ese momento y Arana habría tenido restringido el acceso al lugar donde fue atendida su hija, por lo que la asistencia inicial quedó a cargo del entrenador. Siempre según estas versiones, la decisión de que el actor no ingresara habría partido de la madre.

En el programa LAM, el periodista Ángel de Brito dio más contexto sobre la situación familiar actual. “Es una separación con mucha distancia, con diferencias marcadas y con hijos adolescentes que también hacen reclamos y toman partido”, señaló el conductor, quien además indicó que India estaría muy enojada con su padre por razones que no se hicieron públicas.

Sobre el momento del accidente, De Brito agregó que Arana se dirigió rápidamente a la clínica en medio de una gran preocupación por la gravedad del hecho.

Por otro lado, en el ciclo Puro Show, la panelista Angie Balbiani aportó una versión aún más delicada. “Hay una mujer con mucho temor a hablar. Si lo hiciera, podría cambiar la imagen pública que se tiene de Facundo Arana”, expresó al aire.

Finalmente, también se conoció que, pese a la ruptura, la pareja continuó conviviendo durante un breve período antes de poner fin de manera definitiva a la relación.