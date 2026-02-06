Mar del Plata sumará este sábado 7 de febrero un capítulo especial a su historia deportiva. Ángel Di María jugará por primera vez de manera oficial en la ciudad, defendiendo la camiseta de Rosario Central, en el encuentro ante Aldosivi por una nueva fecha del torneo.

El partido se disputará en el Estadio José María Minella, escenario que recibirá al campeón del mundo a pocos días de cumplir 38 años. Si bien Di María recorrió los principales estadios del planeta y conquistó los títulos más importantes del fútbol internacional, nunca había tenido la oportunidad de jugar en La Feliz, lo que convierte al encuentro en un estreno absoluto.

La llegada del “Ángel del Gol” genera una expectativa especial en la ciudad, acostumbrada a recibir grandes figuras del espectáculo durante la temporada de verano. En este caso, el protagonista será una estrella del deporte, con un nivel de reconocimiento y respeto que trasciende camisetas y rivalidades.

Según trascendió, la dirigencia de Aldosivi prepara un homenaje para el futbolista rosarino, en reconocimiento a su trayectoria y a su rol clave en la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA 2022. Aunque el reconocimiento aún no fue oficializado, todo indica que su presencia no pasará desapercibida.

En este marco, la expectativa por la visita de Central se vio parcialmente condicionada por la imposibilidad de contar con público visitante, decisión tomada por Aprevide. A eso se suma la reducción del aforo del estadio, debido a la clausura de la tribuna techada desde hace varios años.

Más allá de estas limitaciones, Mar del Plata vivirá una jornada especial, con la presencia de uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.