En River prefieren la prudencia. El cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo definió un plan específico para acompañar la adaptación de Kendry Páez al fútbol argentino, con la idea de no acelerar su debut oficial.

El mediapunta ecuatoriano continúa entrenándose con el plantel profesional, pero además realizará trabajos a contraturno para mejorar su puesta a punto física y asimilar el ritmo de competencia que propone el fútbol local. En este marco, su estreno con la camiseta de River Plate podría postergarse hasta el martes 17 de febrero.

Ese día, el Millonario enfrentará a Ciudad Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, encuentro que aparece como el escenario más probable para que Páez sume sus primeros minutos oficiales.

Desde el cuerpo técnico consideran que no existe urgencia por utilizarlo en el corto plazo. Por eso, no sería convocado para el partido del próximo sábado ante Tigre en el Monumental ni para el compromiso frente a Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.

Páez llegó a River con rodaje reciente, ya que venía compitiendo en Europa. En su último club disputó 21 partidos y acumuló más de 700 minutos en la actual temporada, con su última presentación a mediados de enero. Sin embargo, Gallardo entiende que la adaptación al fútbol argentino requiere un proceso diferente.

En cuanto a su posición, el ecuatoriano se desempeñó mayormente como mediapunta, aunque también puede jugar por las bandas o como delantero. Con un perfil distinto al de Juan Fernando Quintero, el entrenador evaluará si pueden compartir cancha o si lo utilizará como una alternativa táctica dentro del plantel.