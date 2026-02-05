La NBA dio a conocer este martes los equipos que disputarán el All-Star Game de Los Ángeles 2026, que se llevará a cabo el domingo 15 de febrero en el Intuit Dome, estadio de Los Angeles Clippers.

El Juego de las Estrellas tendrá un nuevo formato de torneo, compuesto por tres equipos. Dos estarán integrados por jugadores de Estados Unidos y el restante representará al resto del mundo. La competencia comenzará con una fase de todos contra todos, con partidos de 12 minutos, y los dos mejores avanzarán a la final para definir al campeón del evento.

USA Stars (Equipo Rojo)

El primer equipo estadounidense estará encabezado por Cade Cunningham y Jalen Duren, ambos de Detroit Pistons. También integran el plantel Anthony Edwards, Devin Booker, Scottie Barnes, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey.

El equipo será dirigido por J.B. Bickerstaff.

USA Stripes (Equipo Azul)

El segundo elenco de Estados Unidos reunirá a varias de las figuras más reconocidas de la liga. Estará liderado por LeBron James y Stephen Curry, junto a Kevin Durant, Donovan Mitchell, Norman Powell, Jalen Brunson y Jaylen Brown.

Además, la NBA confirmó que Kawhi Leonard reemplazará al lesionado Giannis Antetokounmpo. El equipo será conducido por Mitch Johnson, actual entrenador de San Antonio Spurs.

Equipo Mundo

El combinado internacional contará con varias de las máximas figuras de la temporada. Se destacan Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic y Victor Wembanyama.

También formarán parte Deni Avdija, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns y Jamal Murray. El entrenador será Darko Rajakovic.

Fecha, horario y TV

El All-Star Game 2026 se disputará el domingo 15 de febrero, desde las 19 horas de Argentina, y será transmitido en vivo por TNT.

Las camisetas del evento

La NBA también presentó los uniformes oficiales.

USA Stars : camiseta roja con estrellas en uno de sus laterales.

USA Stripes : uniforme azul y dorado, con franjas rojas y blancas.

Equipo Mundo: camiseta blanca con detalles azules y verdes, inspirados en la tierra y los océanos del planeta.

El Intuit Dome también lucirá una ambientación especial para la ocasión, con identidad visual del evento y del estadio