El británico Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 en la temporada 2025, dejó sus primeras impresiones sobre los monoplazas que se utilizarán a partir de 2026, luego de completar las pruebas de pretemporada en el circuito de Barcelona.

Tras bajarse del McLaren, Norris fue claro al describir sus sensaciones: “Por algunos aspectos, en la forma en la que tenés que manejarlo, se siente como un auto de F2”. De todos modos, aclaró que todavía es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre el profundo cambio reglamentario que atraviesa la categoría.

En ese sentido, explicó que los ensayos en Montmeló permitieron entender mejor el comportamiento del coche en curvas rápidas y amplias, pero remarcó que aún quedan interrogantes. “Probamos en curvas de cuarta o tercera marcha, bastante abiertas. Todavía tenemos que ver cómo responde en circuitos urbanos o pistas más lentas. Bahréin nos va a dar algunas respuestas”, señaló.

Estas comparaciones con la Fórmula 2 no fueron exclusivas del piloto británico. Durante el cierre de la temporada pasada, varios corredores que probaron los autos 2026 en simulador coincidieron en sensaciones similares. Jak Crawford, piloto de reserva de Aston Martin, habló de una experiencia “bastante parecida”, mientras que Isack Hadjar, recientemente ascendido a Red Bull, también apuntó a un rendimiento cercano al de la categoría telonera.

Los tiempos registrados en Barcelona reflejaron ese contexto de transición. La mejor vuelta fue de 1m16s248, marcada por Lewis Hamilton con Ferrari, un registro casi cinco segundos más lento que la pole de Oscar Piastri en 2025, aunque sensiblemente más rápido que los tiempos habituales de la Fórmula 2.

Desde la mirada técnica, Nikolas Tombazis, responsable de monoplazas de la FIA, relativizó las críticas y consideró que las comparaciones son apresuradas. “Es lógico que al inicio de un nuevo ciclo los autos sean más lentos. El rendimiento se va recuperando con el desarrollo natural”, explicó.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el 6 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, Australia. Antes, los equipos afrontarán dos tandas de ensayos en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, claves para terminar de entender el verdadero potencial de los nuevos autos.