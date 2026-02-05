Banfield recibió una noticia clave en medio del inicio del Torneo Apertura 2026. El club de zona sur logró levantar todas las inhibiciones que le impedían incorporar jugadores y confirmó la llegada de cuatro refuerzos: Favio Álvarez, Federico Anselmo, Neyder Moreno y Thomas Rodríguez, quien inicia su segunda etapa en la institución donde se formó.

Tras cancelar siete deudas que alcanzaban un monto total cercano a 1.300.000 dólares, el Taladro quedó nuevamente habilitado para operar con normalidad en el mercado de pases. Los cuatro futbolistas ya entrenaron en el estadio Florencio Sola y firmaron contratos por una temporada.

Durante gran parte de 2025, la institución estuvo atravesada por complicaciones económicas que derivaron en sanciones disciplinarias y limitaron la planificación deportiva. En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio debió recurrir a juveniles del club tanto en la pretemporada como en el arranque del campeonato, luego de una importante cantidad de salidas del plantel profesional.

En lo futbolístico, Banfield viene de conseguir su primera victoria en el torneo al imponerse por 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto, con una destacada participación de jugadores formados en la cantera. Lautaro Gómez convirtió un gol clave para la remontada, mientras que Lautaro Villegas y Lisandro Piñero ingresaron en el segundo tiempo y aportaron dinámica al equipo.

Hasta el momento, el Taladro acumula una victoria, un empate frente a Huracán en el debut y una derrota ante Sarmiento. Con los últimos puntos obtenidos, el conjunto del sur bonaerense logró tomar algo de aire en la tabla de los promedios, donde se ubica en el puesto 26°, aunque continúa comprometido en la lucha por la permanencia.