Una decisión inesperada sacudió al hockey argentino y generó una fuerte polémica. Lucina von der Heyde resolvió renunciar a Las Leonas y, a partir de marzo, representará a la selección femenina de Alemania, conocida como DANAS.

La jugadora, que no venía siendo convocada en el último tiempo por el entrenador Fernando Ferrara, fue presentada oficialmente por la federación alemana tras recibir la aprobación de la FIH, quedando habilitada para competir desde la próxima ventana internacional.

“Ha sido una decisión difícil que requirió mucha consideración, pero estoy muy agradecida por la oportunidad. Desde el primer día me recibieron con mucha calidez y eso fue clave para mí”, expresó von der Heyde en declaraciones difundidas en Alemania. Además, reconoció que necesitaba volver a competir al máximo nivel tras un período de frustración deportiva.

En ese sentido, la mediocampista también se refirió a su salida del seleccionado argentino y marcó diferencias con el cuerpo técnico: explicó que fue desafectada sin el tiempo que se le había prometido, pese a estar jugando en Europa.

La trayectoria de von der Heyde con la camiseta albiceleste es extensa y exitosa. Fue campeona del Champions Trophy 2016, participó de los Juegos Olímpicos de Río 2016, ganó la Copa Panamericana 2017, fue elegida mejor jugadora joven del Mundial 2018 y levantó el Mundial Junior 2016 como capitana de Las Leoncitas.

Desde el entorno del seleccionado, Ferrara confirmó que la decisión no sorprendió al grupo y evitó profundizar en la polémica: sostuvo que el plantel continúa enfocado en su preparación rumbo al Mundial y en la disputa de la FIH Pro League.

Quien también se expresó fue Agostina Alonso, ex compañera de von der Heyde, quien señaló que respeta la decisión personal aunque reconoció que no cayó bien dentro del equipo. “Tiene sus motivos y está en su derecho, aunque obviamente la queremos de este lado”, afirmó.

La salida de von der Heyde reavivó comparaciones con el recordado caso de Gonzalo Peillat, quien también dejó la selección argentina para jugar con Alemania, en una decisión que generó un fuerte rechazo durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Como entonces, el debate vuelve a instalarse entre el derecho individual de los deportistas y el sentimiento de pertenencia a la camiseta nacional.